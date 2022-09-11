Президент провёл очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего

Президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 10 сентября, провёл очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего.

Об этом сообщается на официальном сайте Офиса Президента.

В нём приняли участие министр обороны Алексей Резников и его заместитель Ростислав Замлинский, Главнокомандующий Вооружёнными Силами Украины Валерий Залужный, начальник Генерального штаба ВСУ Сергей Шаптала, командующий Национальной гвардией Юрий Лебедь, командующий Силами специальных операций ВСУ Виктор Хоренко, врио главы Службы безопасности Украины Василий Малюк, министр внутренних дел Денис Монастырский, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, министр инфраструктуры Александр Кубраков, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, руководитель Офиса Президента Андрей Ермак и его заместитель Роман Машовец.

В режиме видеосвязи к встрече присоединились начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов, командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский, командующий войсками Оперативного командования «Запад» Сергей Литвинов и командующий войсками Оперативного командования «Юг» Андрей Ковальчук.

В первую очередь, участники заседания заслушали доклады командующих войсками оперативных групп по активным действиям сил обороны по деоккупации украинских территорий. По результатам были приняты соответствующие решения, в частности, по обеспечению безопасности в освобождённых населённых пунктах.

Отдельное внимание было уделено итогам завершившейся накануне 5-й встречи Ukraine Defense Contact Group в формате «Рамштайн». Учитывая ситуацию на фронте, приобретает актуальность обеспечение сотрудничества с партнёрами Украины в средней и долгосрочной перспективе.

Отмечается, что участники заседания также рассмотрели ситуацию с материально-техническим обеспечением украинской армии и определили насущные потребности сил обороны Украины.

Вечером того же дня в своём видеообращении Президент Зеленский рассказал о заседании Ставки Верховного Главнокомандующего, подчеркнув, что в рамках активных действий с начала сентября ВСУ освободили около 2 тысяч километров нашей территории.

Как сообщала Одесса News, в Министерстве обороны США заявили, что у украинского контрнаступления возле Херсона «обнадёживающие» признаки. Это впервые американские чиновники пользуются термином «контрнаступление».

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