Зеленский подписал закон о перезагрузке украинской таможни

Президент Украины Владимир Зеленский 17 октября подписал закон №6490-д о реформировании Государственной таможенной службы. Об этом говорится в карточке документа на сайте парламента.

Документ предусматривает, в частности, участие международных организаций в конкурсе на должность главы таможни, переаттестацию всех работников органа в течение 18 месяцев с назначения нового руководителя и повышения зарплат на уровне закона, объяснил в Telegram народный депутат от «Голоса», заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политике Ярослав Железняк.

Нардеп от «Слуги народа» и глава комитета Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев ранее сообщал, что в документе прописан мониторинг образа жизни работников таможни, а также возможность опрашивать должностных лиц с применением полиграфа.

В пояснительной записке документа говорится также о том, что глава Гостаможслужбы будет иметь право назначать своих заместителей без согласования с министром финансов Украины.

Принятие изменений в Таможенный кодекс до конца октября 2024 года было одним из требований, которые выдвинул Международный валютный фонд к Украине.

Закон вступит в силу 1 ноября.

Одесса News информировала, что в апреле 2024 года Служба безопасности Украины ликвидировала на таможнях Киева, Ровенской и Одесской областей схемы вымогательства взяток от импортёров.

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