В Одессе работает Центр рекрутинга украинской армии

В Одессе уже работает Центр рекрутинга украинской армии, в который можно обратиться за консультацией.

Об этом сообщает Telegram-канал «Одесса. Официально».

Центр находится по адресу: улица Косовская, 2Д, ЦПАУ.

Отмечается, что центры рекрутинга – продукт сотрудничества Министерства обороны и органов местной власти и местного самоуправления. В Центр можно обратиться с любыми вопросами добровольного присоединения к армии, на вопросы будут отвечать гражданские профессиональные рекрутёры.

«В Центр рекрутинга можно обратиться анонимно. Эти гражданские учреждения не уполномочены выдавать повестки, их функция – консультирование и сопровождение в присоединении к желаемому подразделению на избранную должность», — говорится в информации.

Также можно позвонить по телефону: +380951234979 (доступен в WhatsApp, Telegram и Viber) или написать по электронной почте: recruit.cnap@omr.gov.ua.

Каждый желающий может самостоятельно избрать военную должность и подразделение для прохождения военной службы даже после получения повестки.

Выбирайте любое удобное время согласно рабочему графику: понедельник – с 09:00 до 18:00; вторник – с 09:00 до 18:00; среда – с 09:00 до 18:00; четверг – с 09:00 до 18:00; пятница – с 09:00 до 16:45.

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