СБУ обезвредила в Одессе российских агентов

СБУ обезвредила двух российских агентов, пытавшихся разведать маршруты ВСУ по поставкам оружия на фронт, разведывала локации Сил обороны и стратегически важных объектов Укрзализныци.

По результатам спецоперации в Одессе задержаны два жителя города, поддерживавшие рашизм, — сообщает Управление СБУ в Одесской области.

Отмечается, что по инструкции ФСБ они скрыто фиксировали узловые железнодорожные станции, задействованные в переправке тяжёлых вооружений и боеприпасов на фронт. Полученные сведения агенты мессенджером передавали своему российскому куратору в виде меток на гугл-картах с подробным описанием.

Сотрудники СБУ задокументировали преступную деятельность фигурантов и задержали их по месту жительства. При обысках у агентов изъяты мобильные телефоны, используемые ими для коммуникации с российским куратором.

Следователи Службы безопасности сообщили фигурантам о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершённое в условиях военного положения).

Предатели под стражей. Им грозит от 12 лет тюрьмы до пожизненного лишения свободы с конфискацией имущества.

Одесса News информировала, что в октябре 2024 года Служба безопасности задержала агента РФ, 30-летнего жителя Одессы, мобилизовавшегося в ВСУ, чтобы корректировать удары рашистов по украинской армии.

Фото: СБУ

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy