СБУ задержала одесского «крота» российских спецслужб в ВСУ

Служба безопасности задержала агента РФ, мобилизовавшегося в ВСУ, чтобы корректировать удары рашистов по украинской армии.

Об этом сообщает Управление СБУ в Одесской области.

По материалам дела, предателем оказался 30-летний житель Одессы. Российская спецслужба завербовала его через телеграмм-каналы, где он искал быстрый заработок. Сначала фигурант выполнил «тестовую задачу» врага, а затем в августе 2024 года по указанию российского куратора поступил на военную службу в одну из воинских частей ВСУ.

«Служба безопасности Украины документировала каждый шаг подрывной деятельности предателя и задержала его «на горячем», когда он готовился отправить секретные координаты в РФ», — говорится в сообщении.

Как установило расследование, приоритетными целями врага были учебные центры и пункты постоянной дислокации сил ПВО, куда устроился их «крот».

По имеющимся данным, оккупанты надеялись нанести огневое поражение по объектам в то время, когда там будет наибольшее сосредоточение украинских защитников. Сам предатель в момент атаки планировал скрыться за пределами воинской части, чтобы в дальнейшем продолжить корректировку огня.

Во время обысков у агента обнаружен мобильный телефон с доказательствами работы на врага.

Следователи СБУ сообщили фигуранту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершённое в условиях военного положения).

Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Одесса News информировала, что в июле 2024 года Служба безопасности нейтрализовала действовавшую в Одессе агентурную группу ФСБ, в состав которой входили три жительницы города в возрасте от 19 до 23 лет, работавшие в местном кафе.

Фото: СБУ

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