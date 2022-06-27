ВСУ ночью нанесли по острову Змеиный более 10 точных поражений

Украинские военные этой ночью нанесли по острову Змеиный (Одесская область) более 10 точных поражений.

Об этом на брифинге в Медиацентре Украина-Укринформ сообщила начальник объединённого координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк.

«Мы продолжаем операцию на Змеином, и этой ночью было нанесено более 10 точных поражений по острову. Мы доразведываем результаты, но уже сейчас имеем первый отчёт о том, что в очередной раз поражён ещё один зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь С1″», — сказала она.

Гуменюк также отметила, что на Чёрном море сохраняются сложные погодные условия, поэтому враг оставил на дежурстве два ракетных корабля с 16 крылатыми ракетами.

«На Чёрном море продолжается шторм, то есть силы природы на нашей стороне, но враг всё равно оставил два ракетных корабля на дежурстве, они несут на себе 16 крылатых ракет, снаряжённых и направленных на территорию Украины», — заявила начальник объединённого координационного пресс-центра.

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