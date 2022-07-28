В бою на юге Украины погиб матрос Валентин Половенко, светлая ему память

В бою на юге Украины погиб Половенко Валентин – доброволец ВСУ, матрос 18-го отдельного батальона морской пехоты.

Ему было 23 года, — сообщила Наталья Делиева, председатель Одесской общественной организации «Ассоциация женщин Украины «Дія» в Facebook.

«Сердце и душа стонут. С Валиком я познакомилась с самого начала войны. Он выделялся среди бойцов батальона неординарной внешностью, у него была очень искренняя улыбка и глаза такие яркие. Он у меня, как у волонтёра, попросил мобильный телефон, я ему подарила как своему ребёнку, он и радовался как ребёнок. Валик был сиротой, мама умерла очень рано, и его и двух братьев воспитывала бабушка и тётя. Все трое ушли добровольцами в ВСУ. Погиб он 15 июля, а забрать с поля боя и похоронить не могут до сих пор. Такое горе! Проклятая война!», — написала волонтёр.

Как сообщала Одесса News, 26 июля в Одессе на территории Военной академии состоялось прощание с командиром 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего похода полковником Виталием Гуляевым и офицерами этой бригады, погибшими на войне с российскими оккупантами, — подполковниками Виталием Бондаревым, Валентином Сергиенко и Александром Дейнеко.

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