IPTV телевидение – новый стандарт развлечений и отдыха

Возможностей просмотра телевидения не так мало, как кажется. Наряду с классическими антеннами и спутниковыми тарелками на помощь приходит новое телевидение, где сигнал передаётся с помощью интернета.

Аббревиатура IPTV расшифровывается как Internet Protocol TV. С технической точки зрения всё сделано максимально просто. Приём сигнала осуществляется по интернету, и достаточно скорости от 1 Мбит/с.

Смотреть каналы удастся с помощью телевизора, планшета, смартфона, компьютера и ноутбука. Заказать iptv одесса лучше всего в компании «BRIZ», где предлагается качественный сервис и быстрое подключение. Программа передач в режиме онлайн гарантирует быстрый поиск необходимого канала, фильма или сериала. Предусмотрен большой выбор каналов в HD-качестве.

Преимущества IPTV

Выбирая соответствующий продукт, можно рассчитывать на стабильность и надёжность работы, высокое качество картинки и дополнительные преимущества:

Программа всегда под рукой. Ознакомление с текущей программой займёт считанные минуты, всегда её можно активировать и выбрать соответствующий канал. Нет необходимости переходить по сайтам каналом и тем более пользоваться газетой. Большой выбор каналов. Предоставляется большой набор контента по разумной цене. Есть как украинские, так и много иностранных каналов разной тематики. Интерактивные возможности. Каждый из пользователей может ставить реакции и отзывы на конкретные передачи или фильмы во время их просмотра. Родительский контроль. Когда нет уверенности, сможет ли ваш ребёнок самостоятельно выбрать конкретную программу, необходимо установить контроль и заблокировать сомнительные каналы.

Практически каждый день в каталог добавляются новые интересные каналы. Они разделены на категории для удобства выбора.

Как подключить IPTV

На сайте briz.ua есть подробный алгоритм сотрудничества с клиентами. Порядок действий следующий:

Выбор тарифа. Указание номера телефона или заказ обратного звонка. Консультация с менеджером Подключение и настройка услуги. Оплата тарифа и просмотр контента.

При желании можно приобрести сопровождающее оборудование в виде роутера, чтобы гарантировать нормальный сигнал. Также продаются приставки, коммутаторы, беспроводные точки доступа и многое другое. Последующая оплата услуг доступна банковской картой, наличными, через терминалы и различные приложения.