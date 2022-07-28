В Украине новый Генпрокурор — 49-летний одессит Андрей Костин

Андрей Костин, нардеп от «Слуги народа», председатель парламентского комитета по вопросам правовой политики, участник Трёхсторонней контактной группы (работал в рабочей подгруппе по политическим вопросам), член национального совета по вопросам антикоррупционной политики избран новым Генеральным прокурором Украины.

За соответствующее решение проголосовали 299 народных депутатов, сообщил Укринформ.

Рассмотрение Верховной Радой проекта постановления о предоставлении согласия на назначение Андрея Костина на должность Генерального прокурора Украины инициировал Президент Владимир Зеленский.

Андрей Костин оказался оптимальным кандидатом на должность Генерального прокурора, и сможет оптимизировать работу ведомства, — акцентировал советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк в переданном для СМИ комментарии.

«Господин Костин оказался оптимальным кандидатом, который в достаточно сложном положении действительно сможет оптимизировать работу прокуратуры. Как законодатель и глава профильного комитета, он хорошо понимает проблемы правоохранительной отрасли, а как юрист имеет безупречную репутацию в профессиональной среде. То есть ключевая опция — профессионализм — присутствует», – заявил Подоляк.

По его словам, у Костина также «нет намёка на объёмную токсичность»: «О нём хорошо отзываются не только коллеги по сессионному залу — а это важно, ведь именно с парламентом должен активно работать Генеральный прокурор с точки зрения ситуативной отчётности, — а и представители стран-партнёров».

По мнению Подоляка, Костин является системным игроком, прагматичным человеком и «юридическим перфекционистом», что крайне важно сегодня.

«Меньше голословного пиара, а больше профессиональной и скрупулёзной работы. Кстати, именно эти черты — профессионализм, юридическая дотошность, круглосуточное трудолюбие в стрессовых условиях — я лично увидел у господина Костина в рамках совместной работы в переговорной группе. Именно поэтому Президент остановился именно на его кандидатуре», — заявил советник руководителя ОП.

Андрей Костин родился 17 апреля 1973 года в Одессе. Окончил Одесский государственный университет им. Мечникова по специальности «правоведение». Работал директором адвокатской компании «Право», заместителем председателя Совета адвокатов Одесской области, заместителем председателя президиума Объединения адвокатов «Одесская областная коллегия адвокатов». В 2010 году избирался депутатом Одесского горсовета от партии «Фронт змін». Является членом правления ОО «Одесский дипломатический клуб».

Нардеп Алексей Гончаренко спросил у Костина, посещал ли тот оккупированный Крым. На полуострове Костин был по семейным обстоятельствам, — так он ответил на вопросы нардепа и уверял, что посещал Крым вместе с семьёй ещё до избрания народным депутатом.

«Это касалось личных вопросов. Потому что наш семейный врач оказалась и всю жизнь жила в Симферополе», — оправдался Костин.

Гончаренко с иронией прокомментировал ответ Костина: «Конечно, если ты живёшь в Одессе, то наиболее лёгкий доступ к семейному врачу только в Симферополе. Там просто более удобная маршрутка идёт. Всего 9-10 часов на автомобиле и ты уже на месте. В Одессе врачей нет совсем. Там и больниц нет. Мы все ездим в Симферополь на лечение».

За назначение Костина Гончаренко не голосовал.

Как сообщала Одесса News, ранее должность Генпрокурора занимала Ирина Венедиктова, которую Зеленский 17 июля отстранил от должности, а 19 июля Верховная Рада проголосовала за прекращение этих её полномочий.

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