«Не нравится — терпи, моя красавица»: Путин требует от Украины выполнять минский договор

Единственным вариантом урегулирования вооружённого конфликт на Донбассе является выполнение Минских соглашений.

Так заявил 7 февраля в Москве президент РФ Владимир Путин на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном, сообщает ТАСС.

Путин подчеркнул, что альтернативы минским соглашениям для урегулирования ситуации на Украине нет, а Киеву придётся «набраться мужества, признать то, что написано, и работать»: «Нравится, не нравится, терпи, моя красавица. Надо исполнять, по-другому не получится», — говорится в сообщении.

Он напомнил, что нынешнее руководство Украины шло на выборы под лозунгом решения вопроса в Донбассе мирным путём. «Я очень надеюсь на то, что так в конце концов и будет сделано, когда придёт осознание того, что по-другому невозможно поступить», — добавил президент.

При этом, по его словам, нет гарантий, что Киев не предпримет попытку реализовать военный сценарий: «Ведь дважды уже пытались. Кто гарантирует от третьей?»

Говоря об обвинениях Запада в адрес Москвы относительно сосредоточения российских войск у границы с Украиной, Путин напомнил о симметричных действиях Киева: «Вот господин президент сказал: там Россия проводит учения, сосредоточила группировку большую. А разве Украина не сосредоточила? Те же самые 100 или 125 тыс. человек в Донбассе там сосредоточены».

Макрон подтвердил, что не видит альтернативы минским соглашениям, и пообещал напомнить о необходимости следовать им украинскому коллеге Владимиру Зеленскому, с которым он планирует провести переговоры во вторник в Киеве.

Как сообщала Одесса News, Президент РФ Владимир Путин предложил политическое убежище экс-президенту Украины, народному депутату Петру Порошенко, выступая на пресс-конференции после переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Больше новостей в нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod