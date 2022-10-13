Враг не дремлет: 12 боевых кораблей России маневрируют в Чёрном море

Корабельная группировка вражеского флота из 12 боевых кораблей продолжает маневрировать в Чёрном море.

По информации Оперативного командования «Юг» ВСУ, наготове к применению 3 больших десантных корабля, 2 надводных ракетоносителя с 16 ракетами «Калибр».

«Угрозы ракетных ударов, атак дронами-камикадзе и ракетно-артиллерийских обстрелов по районам в зоне достижения соответствующего вражеского оружия остаются актуальными», — говорится в сообщении.

Как информирует в Facebook ВМС ВС Украины, в Азовском море враг продолжает контролировать морские коммуникации, удерживая на боевом дежурстве до 6 вражеских кораблей и катеров; в Средиземном море – 5 носителей крылатых ракет «Калибр».

Также сообщается, что за прошедшие сутки, в интересах России проход Керчь-Еникальским проливом совершили: к Чёрному морю – 15 судов, из них 3 судна продолжило движение в направлении пролива Босфор; к Азовскому моря – 29 судов, из них 14 двигались из пролива Босфор.

ОК «Юг» просит не пренебрегать собственной безопасностью, быть внимательными и сознательными. «По алгоритму действий при сигналах воздушных тревог действуйте чётко и оперативно», — содержится обращение в военной сводке.

Как информировала Одесса News, новые санкции Евросоюза запрещают судам, сертифицированным российским морским регистром судоходства, заходить в порты и шлюзы государств-членов ЕС после 8 апреля 2023 года.

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