Зеленский: «Я не закрыл дверь для переговоров с Россией»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не исключает мирных переговоров с президентом РФ, но готов говорить с «другой Россией».

Об этом глава Украинского государства заявил в интервью CNN, опубликованном на сайте телеканала 10 ноября, пишет издание ГОРДОН.

Зеленский рассказал, что «кроме ультиматумов, ничего не слышал от действующего президента РФ», но «не закрыл дверь».

Президент отметил, что Украина «готова говорить с Россией, но с другой Россией» – той, «которая действительно готова к миру» и «которая готова признать, что они – оккупанты».

По словам Зеленского, России «нужно всё вернуть – территории, права, свободу, деньги и самое главное – справедливость».

Глава Украинского государства добавил, что пока не слышал подобных заявлений от РФ – «ни от Путина, ни от кого бы то ни было».

Для справки. Зеленский заявлял, что Украина хочет достигнуть договорённости с РФ, но с нынешним президентом это невозможно. «Он не знает, что такое достоинство и честность. Поэтому мы готовы к диалогу с Россией, но уже с другим президентом», – сказал он.

4 октября Зеленский ввёл в действие принятое 30 сентября решение Совета нацбезопасности и обороны, в котором официально констатируется «невозможность проведения переговоров с Путиным».

30 октября министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия готова к переговорам. Спикер МИД Олег Николенко в ответ написал, что единственным реалистичным предложением должно быть немедленное прекращение Россией войны против Украины и вывод российских войск с украинской территории по состоянию на 1991 год.

8 ноября Politico со ссылкой на высокопоставленных чиновников в администрации США написало, что усилия Белого дома привели к смягчению позиции Зеленского в вопросе переговоров с Россией. Издание отметило, что 7 ноября Зеленский указал на пять условий для переговоров: восстановление территорий, уважение Устава ООН, возмещение нанесённых войной убытков, наказание военных преступников, гарантии ненападения.

При этом, в отличие от предыдущих выступлений, он не сказал о том, что Путин должен уйти с должности, прежде чем такие переговоры могут состояться, отмечает Politico.

По словам одного из источников, эта перемена – результат длившихся несколько дней консультаций между Киевом и Вашингтоном, в том числе во время визита в Офис президента Украины советника по национальной безопасности Байдена Джейка Салливана.

Чиновники США не предлагали напрямую Зеленскому и его помощникам изменить свою позицию, но передали, что Киеву нужно показать готовность закончить войну, сказал один из источников. В США надеются, что это покажет миру желание именно Украины, а не России, закончить войну.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в интервью, опубликованном 8 ноября, сказал, что прежде чем Киев согласится начать какие-либо мирные переговоры, РФ должна полностью вывести свои войска с украинской территории.

8 ноября заместитель главы министерства иностранных дел России Андрей Руденко заявил, что Россия не ставит условий для возобновления переговоров с Украиной. По его словам, единственное, что нужно теперь для начала переговоров, – «добрая воля Киева».

Глава Объединённого комитета начальников штабов США считает, что сдача россиянами Херсона – хороший повод для переговоров.

Как сообщала Одесса News, в ноябре 2022 года Офис Президента Украины обнародовал тест обращения Владимира Зеленского, Дениса Шмыгаля и Владимира Стефанчука по поводу принятия Украины в НАТО.

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