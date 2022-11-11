Европарламент одобрил транспортный безвиз между ЕС и Украиной



Европейский парламент 10 ноября утвердил Соглашение о грузовых перевозках автотранспортом между Евросоюзом, Украиной и Молдовой – так называемый транспортный безвиз.

Об этом сообщает в Facebook Министерство инфраструктуры Украины.

Формально транспортный безвиз с Евросоюзом уже действует, хотя формально процедуры ещё не завершены. После одобрения Европарламентом ратифицировать документ должен ещё Совет Евросоюза. Но соглашение начало действовать до завершения ратификационных процедур – после подписания в Лионе в июне 2022 года, отметили в министерстве.

«Евросоюзу и Украине это соглашение позволяет упорядочить транспортную логистику, которая была нарушена из-за полномасштабного вторжения России в Украину», – говорится в сообщении.

В министерстве подчеркнули, что результатом действия транспортного безвиза стало увеличение товарооборота. За июль – сентябрь 2022 года по сравнению с апрелем – июнем физический объём экспорта грузов увеличился на 54%, а импорта – на 67%. В денежном выражении экспорт грузов увеличился на 3,3%, а импорт – на 38%.

С начала действия транспортного безвиза с ЕС увеличилось и количество автоперевозчиков, пересекающих государственную границу Украины в направлении Евросоюза. За июль – август 2022 года их стало на 21% больше, чем в мае – июне этого же года. А по сравнению с аналогичным периодом 2021 года – на 44%.

В министерстве добавили, что Украина и ЕС сейчас работают над продлением срока действия соглашения ещё на год. Продолжаются технические консультации.

Как сообщала Одесса News, украинские перевозчики с 1 сентября 2022 года ездят в Молдову по новым упрощённым правилам.

Украина и ЕС 29 июня подписали соглашение о либерализации грузовых перевозок автомобильным транспортом, так называемый транспортный безвиз. Соглашение упраздняет необходимость получения украинскими перевозчиками разрешений для двусторонних и транзитных перевозок в государства ЕС. Благодаря нему украинские водители могут использовать свои водительские удостоверения, а не получать международные. Срок соглашения составляет один год с возможностью пролонгации.

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