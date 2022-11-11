В бою за Украину погиб житель Одесской области Владимир Серый, светлая ему память

Кодымская община Одесской области провела в последний путь своего земляка — военнослужащего Национальной гвардии Украины, уроженца с. Пирожная Владимира Серого.

Об этом сообщает Кодымская громада.

Он родился 28 июля 1996 года. В 2013 году окончил школу. Один год учился в Кодымском ПТАУ. Работал в Малиновском райотделе РО УМВД г. Одессы милиционером. После окончания школы милиции получил звание сержанта. В 2015 году поступил на Херсонский факультет Одесского государственного университета внутренних дел по специальности «следователь-криминалист».

В 2016 году – срочная служба в Национальной гвардии спецподразделения «Барс», по окончании которой подписал контракт лиц сержантского и старшинского состава и поступил в Харьковскую Национальную академию Национальной гвардии Украины, которую закончил в 2021 году. По окончании обучения был назначен в в/ч 3028 на должность командира взвода (на бронетранспортёрах 4 Е) 1-го батальона оперативного назначения.

11 сентября погиб во время штурмовых действий в районе населённого пункта Белогоровка Луганской области. Владимир погиб в бою с честью и достоинством воина, защищавшего свою Родину, славу которого может омрачить только боль от его утраты.

Как сообщала Одесса News, на российско-украинской войне погиб наш защитник из села Шевченково Одесской области, 22-летний военнослужащий Руслан Николенко.

ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ ВСПОМИНАЕМ ВСЕХ ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ ЗА УКРАИНУ!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!

Фото: Кодымская громада/Facebook

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod