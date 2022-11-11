Ситуация на юге Украины: ВСУ продвигаются к левому берегу Днепра

Ситуация на юге Украины за прошедшие сутки остаётся напряжённой, а ВСУ продолжают продвигаться ближе к левому берегу Днепра.

Об этом сообщает оперативное командование «Юг».

«Ситуация в операционной зоне на Южнобугском направлении остаётся стабильно напряжённой, но контролируется Силами обороны. Враг продолжает маневры по перемещению подразделений и техники между двумя берегами Днепра. Обустраивает рубежи обороны на левом берегу, ведёт обстрел наших позиций на правом берегу. Силы обороны продолжают продвижение линии фронта ближе к левому берегу. Вражеская армия экстренно пакуется в плавсредства, которые кажутся пригодными для переправы, и пытается спастись бегством», — говорится в военной сводке.

Карта боевых действий в Украине, составленная Минобороны Великобритании 10.11.2022

Нашей тактической авиацией нанесено два поражения мест дислокации вражеских сил и техники, а ракетно-артиллерийские подразделения, выполняя более полусотни задач, продолжали уничтожать логистику врага и разрушать систему управления.

«Подтверждённые потери врага составляют 50 рашистов в пункте компактного проживания и удобного поражения, ещё двумя рашистами пополнен обменный фонд. На поле боя нашими подразделениями отминусовано у врага 3 танка, самоходную гаубицу «Мста-С», 11 единиц другой автобронетехники», — сообщают военные.

Как сообщала Одесса News, в течение боевого дня 10 ноября было освобождено 12 населённых пунктов на территории Херсонской области, а также город Снегирёвка Николаевской области.

На главном фото боец 14-й отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого. Ему чуть больше 20 лет.

Фото: ОК «Юг», Генштаб, ВМС ВСУ/Facebook, АРМIЯ INFORM

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