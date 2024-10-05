В ночь на 5 октября над Одесской областью сбито 3 вражеских беспилотника

В ночь на 5 октября российские оккупанты нанесли по Украине удар тремя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 с воздушного пространства Курской области России и оккупированного Крыма и 13 ударными беспилотниками из районов Курска (РФ) и мыса Чауда (Крым).

Об этом сообщает Командование Воздушных Сил ВСУ.

Отмечается, что к отражению воздушного нападения противника привлекались зенитные ракетные войска, мобильные огневые группы и подразделения РЭБ Сил обороны Украины.

«В результате противовоздушного боя сбиты 3 беспилотника противника в Одесской области. 10 вражеских БПЛА локационно потеряно на севере и юге страны, информация о пострадавших и разрушениях не поступала. Также, в результате активного противодействия средств РЭБ, управляемые авиационные ракеты не достигли своих целей», — говорится в сообщении.

Инфографика: ВС ВСУ/Facebook

На главном фото работа ПВО в Одессе (Братчук/Telegram)

Одесса News информировала, что предыдущей ночью, 4 октября, враг атаковал объекты критической инфраструктуры Украины, выпустив 19 ударных БпЛА типа Shahed.