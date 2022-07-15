В Одесской мэрии готовят документы по переименованию сотен улиц в городе

14 июля в Одесской мэрии состоялось очередное заседание городской историко-топонимической комиссии.

Как сообщается на сайте «Одесса» горсовета, на рассмотрение комиссии были вынесены предложения, предоставленные юридическим департаментом Одесского горсовета и общественными организациями по переименованию топонимических объектов, связанных с государством-агрессором и коммунистическим тоталитарным режимом.

Также на рассмотрение вынесены предложения горожан по использованию в новых названиях одесских топонимов героики настоящего и деятелей иностранных стран, оказывающих помощь Украине в борьбе с агрессором.

Отмечается, что комиссией принято решение о создании рабочей группы, в состав которой войдут историки, филологи и краеведы. Задачей группы станет изучение предложений по переименованию, а также исторические факты и заслуги деятелей, в честь которых предлагается переименовать топоним.

По результатам системной работы, группа будет готовить комплексные пакеты документов на рассмотрение историко-топонимической комиссии.

«Сегодня был рассмотрен огромный блок вопросов. Это сотни одесских улиц, нуждающихся в переименованиях. Также мы включили предложения, предоставленные одесситами, в список новых названий топонимов. Весь этот материал будет передан новой рабочей группе для тщательного изучения. Ведь эта работа требует взвешенных и квалифицированных решений», — подытожил глава историко-топонимической комиссии, вице-мэр Одессы Павел Вугельман.

В дальнейшем, для переименования топонима каждая рекомендация историко-топонимической комиссии должна пройти общественные слушания и утверждения депутатами городского совета.

Одесса News информировала о решениях, принятых 22 июня на очередном заседании историко-топонимической комиссии Одесского городского совета.

Фото и видео: «Одесса»

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