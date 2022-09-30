Юг Украины охвачен огнём: ВСУ за сутки выполнило 276 огневых задач, 12 авиаударов

Украинские военные продолжают уничтожать российских оккупантов на Южном направлении фронта войны с российскими захватчиками.
Об этом сообщает Оперативное командование «Юг» ВСУ.
Отмечается, что в течение прошедшего боевого дня наша авиация нанесла 12 ударов по позициям РФ. Силами противовоздушной обороны в Баштанском районе сбиты два российских штурмовика Су-25.
Ракетно-артиллерийскими подразделениями ВСУ было выполнено 276 огневых задач, в том числе по поражению командного пункта оккупантов в Бериславском районе и шести районов сосредоточения живой силы, вооружения и техники противника в Херсоне, Новой Каховке, Дарьевке и Новой Кардашинке.
Украинские защитники дважды атаковали колонну военной техники россиян в Новой Каховке. Кроме того, был поражён вражеский пункт управления беспилотными летательными аппаратами в Давыдовом Броду.
В результате действий наших воинов РФ за прошедшие сутки потеряла:
● 43 солдата;
● 4 танка;
● 4 крупнокалиберных гаубицы «Мста-Б» и «Мста-С»;
● 2 самоходных орудия «Гиацинт-С»;
● 2 реактивные системы залпового огня «Град»;
● миномёт 120-го калибра;
● 5 единиц автобронетехники;
● беспилотный разведчик «Орлан-10».
Как сообщала Одесса News, украинские системы ПВО вечером 29 сентября сбили 5 дронов-камикадзе, которыми враг атаковал Одесскую и Николаевскую области.
На главном фото боец 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка.
Фото: ОК «Юг», Генштаб ВСУ/Facebook
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