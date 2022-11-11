Утром 11 ноября Россия вывела в Чёрное море 19 кораблей

По состоянию на утро 11 ноября, вооружённые силы РФ держат в Чёрном море на боевом дежурстве до 19 кораблей, среди которых — два носителя крылатых ракет «Калибр» с общим залпом 16 ракет.

В целом, в Чёрном, Азовском, Средиземном и Каспийском морях враг держит более 30 кораблей и катеров, среди которых 10 носителей крылатых ракет «Калибр», сообщает в Теlegram пресс-служба командования ВМС ВСУ.

«По состоянию на 11.11.2022, в Чёрном море на боевом дежурстве находятся до 19 вражеских кораблей, среди которых два носителя крылатых ракет «Калибр», общий залп – 16 ракет; в Азовском море враг продолжает контролировать морские коммуникации, держа на боевом дежурстве один корабль; в Средиземном море – 10 вражеских кораблей, из них пять носителей крылатых ракет «Калибр» общим залпом 76 ракет; в Каспийском море – три вражеских носителя крылатых ракет «Калибр», общий залп – 24 ракеты», — говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что за сутки в интересах РФ проход по Керчь-Еникальскому проливу совершили: в Азовское море – 26 судов, из них пять судов следовали из пролива Босфор; в Чёрное море – 21 судно, из них три судна продолжили движение в направлении пролива Босфор.

«РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации (AIS) на гражданских судах в акватории Азовского моря», — говорится в информации ВМС ВСУ.

Как сообщала Одесса News, накануне, 10 ноября, в Чёрном море на боевом дежурстве находились 12 единиц вражеских кораблей, среди которых один носитель крылатых ракет «Калибр», общий залп – восемь ракет.

Инфографика: ВМС ВСУ

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