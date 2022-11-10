Россия за сутки вчетверо увеличила количество своих кораблей в Чёрном море

Россия вчетверо увеличила количество своих кораблей в Чёрном море, но среди них ракетоносителей нет.

Об этом сообщает Оперативное командование «Юг» ВСУ.

«Корабельная группировка рашистского недофлота в Чёрном море увеличилась до 12 единиц. При этом в её составе так и не появились ракетоносители», — говорится в сообщении.

Военные напоминают: угрозы ракетных ударов, атак дронами-камикадзе и ракетно-артиллерийских обстрелов по районам, которые находятся в зоне досягаемости соответствующего вражеского оружия, остаются актуальными.

«Не пренебрегайте собственной безопасностью, будьте бдительными и сознательными. По алгоритму действий при сигналах воздушных тревог действуйте чётко и оперативно», — добавили в командовании.

Кстати. 9 ноября Военно-морские силы Вооружённых сил Украины сообщали, что Россия вывела на боевое дежурство в Чёрном море три своих корабля, среди которых нет носителей крылатых ракет «Калибр».

Как информировала Одесса News, 9 ноября из портов «Одесса», «Черноморск» и «Южный» вышло 3 судна с 21,6 тыс. тонн масла для стран Азии и Европы.

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