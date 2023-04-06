407-й день войны: в эпицентре боёв остаются Бахмут, Авдеевка и Марьинка

Начались 407-е сутки широкомасштабной вооружённой агрессии Российской Федерации против нашего государства.

В эпицентре боевых действий остаются Бахмут, Авдеевка и Марьинка, — говорится в оперативной сводке Генштаба ВСУ состоянием на 6 утра 6 апреля.

«За прошедшие сутки противник нанёс 3 ракетных и 29 авиационных ударов, совершил 51 обстрел из реактивных систем залпового огня. Противник продолжает сосредоточивать основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. За прошедшие сутки было отбито более 60 атак противника», — сообщает Генштаб.

На этих направлениях, а также Купянском, вражеским обстрелам подвергся ряд населённых пунктов Харьковской, Луганской, Донецкой областей.

На Бахмутском направлении враг пытается взять под полный контроль город Бахмут, продолжает его штурмовать. За прошедшие сутки противник вёл безуспешные наступательные действия в районе населённых пунктов Богдановка и Ивановское. Подразделения сил обороны отразили около 20 атак противника на этом участке фронта.

На Шахтёрском направлении в течение суток враг наступательных действий не производил. Для коррекции огня артиллерии активно применял БпЛА.

В Запорожском и Херсонском направлениях противник наращивает в фортификационном отношении оборонные рубежи и позиции. Обстрелял более 35 населённых пунктов.

Авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла 17 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники окупантов.

Наши защитники уничтожили российский вертолёт Ка-52 и 2 БпЛА типа «Орлан» и «Supercam», поразили 2 пункта управления, 3 склада боеприпасов, 3 позиции средств противовоздушной обороны и 4 станции радиоэлектронной борьбы противника.

Как сообщала Одесса News, на фоне активности вражеской авиации на юго-восточном направлении зафиксировано увеличение корабельной группировки в Чёрном море.

На главном фото боец 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВСУ

Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

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