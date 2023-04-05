Будьте бдительны: в Чёрном море 6 вражеских ракетоносителей с 40 ракетами

На фоне активности вражеской авиации на юго-восточном направлении, зафиксировано увеличение корабельной группировки в Чёрном море.

По информации в Facebook Оперативного командования «Юг» состоянием на 5 апреля в Чёрном море насчитывается до 15 единиц вражеских кораблей, среди которых 6 ракетоносителей, 2 из которых – подводные.

Это может свидетельствовать о чрезвычайно высокой угрозе ракетного удара. При максимальном снаряжении общий залп «Калибров» может достигать 40 ракет.

«И хотя вполне вероятно, что снаряжены не все ракетоносители, к сигналам воздушной тревоги следует относиться ответственно и реагировать оперативно», — предупреждает ОК «Юг»

Отмечается также, что в поисках способов давления на мирное население Украины и воображаемых побед для оправдания перед собственным потребителем пропагандистских «новостей», враг может осуществить точечные или смешанные ракетные удары с использованием ракет разного типа базирования и дронов-камикадзе.

Как сообщала Одесса News, в ночь с 3 на 4 апреля враг атаковал две южные области дронами-камикадзе. Из 17 дронов Силы противовоздушной обороны уничтожили 14: в небе Одесской области — 13 и 1 – над Николаевской.

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