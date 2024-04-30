Зеленский провёл заседание Ставки: речь шла об освобождении пленных

29 апреля во время заседания Ставки Верховного Главнокомандующего силовики доложили о ситуации на фронте и переговорах по освобождению пленных.

Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении.

«Сегодня же провёл Ставку. Доклад Главкома Александра Сырского, развёрнутый доклад. Фронт. Наши позиции. Наиболее горячие направления. Снабжение, которого мы ожидаем. Был и доклад руководителя ГУР, руководителя СБУ, представителей Координационного штаба – по поводу переговоров об освобождении пленных», — сказал Глава государства.

Президент подчеркнул, что важно, чтобы с родными пленных «велась чёткая коммуникация».

«По каждой фамилии, по каждому человеку должна быть ясность – насколько это возможно, – какая работа ведётся, чтобы наши люди вернулись домой», — добавил он.

Для справки. С февраля 2022 года из российского плена удалось вернуть 3135 украинцев, из них 147 – гражданские заложники. По неофициальным данным, российские оккупанты до сих пор удерживают примерно 28 тысяч гражданских украинцев. Последний, 51-й по счёту, обмен военнопленными Украина и Россия провели 8 февраля 2024 года. Домой вернулись 100 украинских военных.

Одесса News информировала, что предыдущее заседание Ставки Верховного Главнокомандующего прошло 25 апреля 2024 года, на котором основным вопросом была защита жизненно необходимых для страны объектов – энергетических, социальных, безопасности, транспортных, обеспечения связи.

Фото и видео: ОПУ

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