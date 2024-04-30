В Одессе отметили 106-ю годовщину Военно-морского знамени ВСУ

Военно-Морскому Знамени Вооружённых Сил Украины 29 апреля исполнилось 106 лет.

По этому случаю в Одессе, а также в воинских частях, на кораблях, катерах, судах ВМС ВС Украины, на причалах и возле военных мемориалов проведены торжественные мероприятия, сообщается на странице ВМС ВСУ в Facebook.

В Одессе перед областной госадминистрацией и городским советом прошли церемонии поднятия флага ВМС ВСУ.

В них приняли участие представители Командования ВМС ВС Украины во главе с начальником штаба – заместителем командующего ВМС ВС Украины вице-адмиралом Андреем Тарасовым, представители сил обороны Украины, местных органов государственной власти и самоуправления, председатель Одесской ООГА Олег Кипер, председатель облсовета Григорий Диденко, общественные активисты, курсанты Института Военно-Морских Сил Национального университета «Одесская морская академия».

Во время церемонии участники минутой молчания почтили память погибших в результате российской агрессии.

Для справки. 29 апреля 1918 года на кораблях Черноморского Флота и в Севастопольской крепости были подняты украинские флаги. Это событие ознаменовало подчинение правительству УНР всего Черноморского флота, в состав которого позже присоединились и морская пехота, и авиационные подразделения. В результате, ещё тогда Украина стала полноценным морским государством.

Одесса News информировала, что в апреле 2024 года Эстония в координации с Данией поставила Украине два патрульных катера.

Фото: ВМС ВСУ/Facebook

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