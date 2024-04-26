Эстония передала Украине два патрульных катера 

Эстония в координации с Данией поставила Украине два патрульных катера.

Об этом сообщает 26 апреля в Х эстонское министерство обороны, пишет издание ГОРДОН.

«Такая помощь помогает Украине обеспечить безопасность жизненно важных морских линий и защитить свои воды, чтобы остановить российскую агрессию», – говорится в сообщении.

Одесса News информировала, что Эстония активно поддерживает Украину в её борьбе против страны-агрессора РФ. Минобороны Эстонии в марте 2024 года предложило план помощи Украине на €120 млрд, который предусматривает обновление военно-промышленного комплекса стран Европы для помощи Украине.

Эстония передала Украине ракеты ПЗРК Javelin, гаубицы, противотанковые мины, противотанковые гранатометы, миномёты, транспортные средства, средства связи, медикаменты, средства индивидуальной защиты и сухпайки.

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