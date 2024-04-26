Нацбанк ввёл в обращение памятную монету «Чернобыль. Возрождение. Аист чёрный»

Национальный банк Украины 26 апреля вводит в обращение памятную монету номиналом 5 грн «Чернобыль. Возрождение. Аист чёрный».

Об этом сообщает пресс-служба НБУ в Facebook.

«Сегодня, в 38-ю годовщину Чернобыльской катастрофы, НБУ вводит в обращение памятную монету «Чернобыль. Возрождение. Аист черный». Это четвёртая монета из серии, посвящённой возрождению дикой природы на территории Чернобыльского заповедника», — говорится в сообщении.

В НБУ объясняют, что аист чёрный – редкая птица, которая стала одним из своеобразных символов возрождения жизни в Чернобыльской зоне. Это один из двух видов аистов, встречающийся в фауне Украины. Поселяется преимущественно у лесных озёр или лесных болот. В отличие от белого аиста, эта птица очень осторожна и старается избегать людей, поэтому представителей её вида увидеть можно очень редко.

На реверсе монеты на фоне пейзажа изображён аист, над которым вверху птенцы в гнезде.

На аверсе – в центре расположено символическое колесо жизни, знаменующее возрождение природы: стилизованный международный знак «Радиационная угроза», окутанный листьями, вокруг которого животные, популяции которых развиваются в 30-километровой зоне отчуждения, в частности, аисты черные, лошади Пржевальского, лоси и бурые медведи.

Монета изготовлена из нейзильбера. Тираж – 40 000 шт. (в том числе 20 000 шт. в сувенирной упаковке). Приобрести её можно в интернет-магазине нумизматической продукции НБУ. Также монеты будут постепенно реализовываться банками-дистрибьюторами (АО АБ «Укргазбанк», АО «АБ «Радабанк», АО «Таскомбанк», АО КБ «ПриватБанк») – по мере их отгрузки Банкнотно-монетным двором НБУ.

Одесса News информировала о выпуске Нацбанком Украины в апреле 2024 года памятной монеты «Украинский хлопок. Нептун» из серии «Вооружённые Силы Украины», посвящённую украинскому оружию и его создателям.

Фото: Нацбанк

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