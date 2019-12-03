В Швейцарии выпустили уникальную монету в честь знаменитого теннисиста

Швейцарский монетный двор отметил достижения Роджера Федерера в теннисе и выпустил серебряную монету с его изображением.

Как сообщает сайт Большой Теннис Украины, третья «ракетка» мира, 20-кратный победитель Grand Slam 38-летний Роджер Федерер стал первым швейцарцем, чья именная момента вышла ещё при его жизни.

«Спасибо Швейцарии и Монетному двору за эту невероятную честь», — подписал видео изготовления монеты теннисист.

Весной 2020 года Монетный двор Швейцарии также представит коллекцию золотых монет с изображением титулованного теннисиста.

Как сообщала Одесса News, в октябре в Канаде отчеканили монету номиналом 20 долларов, посвящённую пришельцам, цвета которой меняются в зависимости от освещения.