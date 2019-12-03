Знаменитый польский композитор посетил Одессу

3 декабря, накануне грандиозного события в музыкальной жизни Одессы, мэр Одессы Геннадий Труханов встретился со знаменитым польским композитором Кшиштофом Пендерецким.

По сообщению официального сайта города, сегодня в Одесской филармонии прозвучит Симфония № 7 «Семь врат Иерусалима» Кшиштофа Пендерецкого в исполнении самого композитора, которому недавно исполнилось 86 лет.

«Одновременно с польским композитором на сцене выступят народный артист Украины Хобарт Эрл, Национальный одесский филармонический оркестр и Национальная заслуженная академическая капелла «Думка», — говорится в сообщении.

Геннадий Труханов во время встречи с Кшиштофом Пендерецким поблагодарил его за выбор нашего города — симфония прозвучит впервые в Украине.

«Семь врат Иерусалима» — одно из самых больших произведений, написанных мною, оно известно во всём мире. Одесса для меня всегда была символом – я с детства играл на скрипке, а ваш город всегда славился своей скрипичной школой. Я рад находиться здесь и, надеюсь, что это будет не в последний раз», — подчеркнул Кшиштоф Пендерецкий.

Композитор отметил, что Симфония № 7 была написана в 1996 году по заказу мэрии Иерусалима к 3000-летию города. В основе текстов композитора — псалмы из Священного Писания, которые прозвучат в исполнении пяти солистов.

Мистериальное действо будет усилено звучанием тубафона — инструмента, который установлен на сцене Одесской филармонии. Кшиштоф Пендерецкий, вдохновлённый звучанием бамбуковых труб Полинезии, разработал тубафон именно для этой симфонии.

Фото: «Одесса»