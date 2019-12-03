СБУ задержала агитатора за «Одесскую народную республику»

Контрразведчики Службы безопасности Украины разоблачили в Одессе антиукраинского агитатора, который распространял в интернете провокационные материалы.

Об этом сообщает пресс-центр СБ Украины.

«Оперативники и следователи спецслужбы установили, что мужчина продолжал активно поддерживать идею создания так называемой «Одесской народной республики» и пропагандировал федерализацию юго-восточных регионов Украины для выхода из нашего государства. Контрразведчики СБУ задокументировали факты размещения пропагандистом в интернете антиукраинских лозунгов для дестабилизации общественно-политической ситуации в Одесском регионе. Злоумышленник также делал публичные призывы к изменению границ территории Украины и разжигал межнациональную вражду», — говорится в сообщении.



Отмечается, что подозреваемый периодически выезжал на временно аннексированную территорию АР Крым, где, по информации спецслужбы, контактировал с лицами, которые обоснованно подозреваются в проведении разведывательной деятельности против Украины.

В ходе следственных действий по месту жительства мужчины работники правоохранительных органов обнаружили компьютерную технику и другие вещественные доказательства, подтверждающие его противоправную деятельность.

В настоящее время злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.110 Уголовного кодекса Украины — посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

Определением Приморского районного суда Одессы подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 суток.

Продолжаются следственные действия.

Фото: СБУ