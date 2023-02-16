Приморским районным судом Одессы осуждён ярый сторонник «русского мира»

В Одесской области по материалам СБУ осуждён сторонник РФ.

Как сообщается в Facebook, по материалам Службы безопасности Украины Приморский районный суд Одессы осудил ярого сторонника, публично призывавшего к изменению границ территории Украины и отрицавшего военную агрессию России.

Отмечается, что осуждённый активно распространял прокремлёвскую пропаганду в соцсетях и высказывал свои антиконституционные взгляды среди окружающих.

«Злоумышленник открыто поддерживал полномасштабное вторжение России и утверждал, что «Россия наводит в Украине порядок». Также оправдывал военные преступления захватчиков», — говорится в сообщении.

Сотрудники СБУ задержали вражеского приспешника в июле прошлого года в ходе контрдиверсионных мер в одном из сёл Одесской области. В ходе досудебного расследования следователями СБУ вина фигуранта полностью доказана.

На основании доказательной базы суд признал его виновным в совершении преступления и вынесен приговор — наказание в виде 5 лет лишения свободы.

Мероприятия по разоблачению и расследованию преступления проводились сотрудниками СБУ Одесской области под процессуальным руководством Одесской областной прокуратуры.

Как сообщала Одесса News, в феврале 2023 года прокуроры Одесской областной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении бывшего полицейского по факту государственной измены.

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod