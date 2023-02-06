Коррумпированный одесский таможенник брал взятки за ввоз гуманитарной помощи

Госинспектору Одесской таможни сообщено о подозрении по факту вымогательства.

Детали сообщает пресс-служба Одесской областной прокуратуры.

Отмечается, что под оперативным руководством одесских прокуроров задержан государственный инспектор отдела таможенного оформления одного из таможенных постов Одесской таможни по факту вымогательства и получения 1200 долларов США неправомерной выгоды для себя за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства.

По данным следствия, инспектор требовал от представителя Благотворительного фонда взятку за беспрепятственное таможенное оформление гуманитарной помощи для украинских защитников.

Сотрудник таможни отметил, что такие его «услуги» будут стоить от 500 до 700 долларов США за каждый автомобиль с грузом. При этом представитель Фонда должен был заранее информировать его о времени проезда и перечне груза.

Правоохранители задержали таможенника сразу после получения второй части неправомерных средств.

Решаются вопросы по избранию подозреваемому меры пресечения и отстранению от занимаемой должности.

Как сообщала Одесса News, в феврале 2023 года СБУ разоблачила коррупционные схемы получения денег от бизнесменов на Черновицкой и Одесской таможнях.

Фото: пресс-служба Одесской областной прокуратуры

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