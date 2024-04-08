В Одесской области разоблачена системная коррупция при экспорте агропродукции

В Одесской области разоблачена системная коррупция в органах Госпродпотребслужбы при экспорте сельскохозяйственной продукции за границу.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской облпрокуратуры.

Отмечается, что прокуроры Специализированной экологической прокуратуры Одесской областной прокуратуры совместно со следователями Территориального управления ГБР в Николаеве разоблачили коррупционные действия чиновников ГУ Госпродпотребслужбы в Одесской и Запорожской областях и их сообщников.

По данным следствия, инспектор Госпродпотребслужбы в Запорожской области с двумя сообщниками требовали у директора предприятия 22500 долларов США взятки за организацию внесения сведений о субъекте хозяйствования в Общегосударственный реестр лиц, планирующих экспорт кукурузы в Китайскую Народную Республику.

Кроме того, задержаны два инспектора ГУ Госпродпотребслужбы в Одесской области, которые наладили коррупционный механизм по выдаче фитосанитарных сертификатов для экспорта агропродукции за границу без реального отбора проб из партии сельскохозяйственной продукции.

«Госслужащих задержали после получения 32000 тыс. грн от субъекта хозяйствования за оформление 33 сертификатов. Им инкриминированы вымогательство и получение неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины). Решаются вопросы об избрании мер в виде содержания под стражей», — говорится в сообщении.

В настоящее время устанавливаются другие причастные к сделкам должностные лица Госпродпотребслужбы.

Одесса News информировала о разоблачении главного специалиста одного из отделов ГУ Госпродпотребслужбы в Одесской области, который наладил систематический «заработок», вымогая и получая от предпринимателей взятки за беспрепятственную регистрацию сельскохозяйственной техники в Госпродпотребслужбе.

Фото: пресс-служба Одесской областной прокуратуры

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