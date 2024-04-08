В Одессе начали демонтаж разрушенного во время обстрела дома на просп. Шевченко

8 апреля начались работы по демонтажу части дома по просп. Шевченко в Одессе.

Этот дом был повреждён в результате вражеской атаки ночью 25 января, — сообщает Telegram-канал «Одесса. Официально».

Отмечается, что 9 квартир этой двухэтажки техническим отчётом признаны частично уничтоженными. Другая часть дома подлежит восстановлению.

«Владельцы разрушенных квартир предоставляют документы и уже получают компенсации за уничтоженное имущество», — говорится в сообщении.

Одесса News информировала, что в апреле 2024 года в Одессе находился Вице-премьер-министр по восстановлению Украины – Министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков, побывавший на проспекте Добровольского, где идёт демонтаж конструкций разрушенной части дома, и пообщался с жителями, потерявшими свои квартиры.

Фото: «Одесса. Официально»/Telegram

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