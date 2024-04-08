В Одессе Глава Меджлиса крымскотатарского народа открыл первый в регионе ифтар

Первый одесский ифтар — ужин во время священного для мусульман месяца Рамадан провели в Доме приёмов Одесского областного совета. С этой целью в Одессу приехал Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

Рефат Чубаров поблагодарил всех, кто причастен к организации ифтара.

«Украинская земля и украинское государство — две ценности, которые выкристаллизовывают украинскую политическую нацию, — уверен Рефат Чубаров. — Люди разного этнического происхождения и разных религий сегодня одинаково понимают две главные ценности: одинаково любят и защищают землю, на которой живут, и понимают, что только независимое украинское государство сможет создать условия для того, чтобы они жили и развивались на этой земле. Я уверен, что эти вызовы пройдут. Они даются для того, чтобы люди стали сильнее и чище, а всевышний никогда не даёт больше, чем человек может выдержать».

В мероприятии приняли также участие представители национальных сообществ Одесской области, представители духовенства, украинские военнослужащие-мусульмане, ныне служащие в рядах Вооружённых сил Украины, представители областных и городских властей.

Собравшиеся почтили минутой молчания память воинов, отдавших свои жизни, защищая украинское государство.

«Ифтар – это символ Рамадана, а Рамадан – это о ценностях, о свободе, борьбе и победе, – сказал председатель Духовного управления мусульман Крыма и города Севастополя Айдар Рустемов. — Прежде всего, это духовное очищение и вера. Мы знаем, что многие победы были достигнуты именно в месяц Рамадан, и поэтому просим Всевышнего, чтобы он принял наш пост и подарил нам победу, чтобы следующий Рамадан мы праздновали в освобождённом Крыму».

По словам главы ОО «Крымские татары Одесщины», депутата областного совета Февзи Мамутова, кроме религиозной значимости для мусульман, ифтар также призван наладить общение между разными конфессиями и религиями.

«Ифтар, который нам удалось организовать, — это культурное и просветительское мероприятие, на которое мы можем пригласить людей других национальностей и вероисповеданий, чтобы они узнали больше об этой традиции, — рассказал Февзи Мамутов. — Каждое такое событие позволяет тем, кто живёт и бьётся бок о бок, лучше узнавать друг друга. Смысл в том, чтобы одесская мультикультурность, о которой все говорят, была качественной, и мы все вместе могли строить сильную и независимую Украину».

Организаторы надеются, что мероприятие станет в Одессе ежегодной традицией.

Для справки. Ифтар – первый суточный приём пищи, символизирующий завершение поста в один из дней Рамадана. Традиционно разговение начинается с нескольких плодов финика и стакана воды, после чего можно есть обычные блюда.

Одесса News информировала, что лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилёв заявил: Крым будут освобождать военным путём, а крымчане помогут».

Фото: Думская

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