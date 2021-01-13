К Щедрому вечеру в Одессе выпал снег

Вечером 13 января, накануне Нового года по старому стилю, украинцы традиционно празднуют Щедрый вечер (Щедрую кутью) или праздник Меланки. Такое название в народной традиции — Меланки, Маланки, Миланки — праздник получил потому, что по юлианскому календарю, которым пользуются восточные православные христиане, на 31 декабря приходится день святой Мелании Римлянки, которая жила в Риме в IV-V вв.

Следуя украинской новогодней обрядности, вечер с 13 на 14 января называют Щедрым. Для него готовят щедрый праздничный новогодний стол — второй раз в зимние праздники варится кутья, но уже скоромная, а на столе должны преобладать мясные блюда (колбасы, жареное мясо, жаркое и т.д.). К богатому столу готовят также блины, пироги с сыром, мясом, вареники со сметаной (если деньги остались после встречи Нового года и празднования Рождества, — ред.).

Главные праздничные действа Щедрого вечера это — щедрование, мальчишники и девичьи «Меланки», «Коза». Щедрование — давний обычай традиционного народного украинского нового года. Как только начинает темнеть, группы щедровальщиков (преимущественно, молодёжь) осуществляют величальные новогодние обходы и поздравления, во время которых песнями прославляют хозяев, желают им здоровья и достатка на весь год, за что и получают щедрую награду.

Жизнерадостные щедривки и сегодня пользуются всеобщей любовью и уважением в Украине. Кто не знает припева: «Щедрый вечер, добрый вечер! Хорошим людям на здоровье!».

«Меланка» — традиционный новогодний обряд, который со временем трансформировался в общественную праздничную забаву, некий своеобразный сельский карнавал с использованием масок, переодеваний, разыгрыванием забавных сценок-интермедий.

По давней традиции, в парубоцкой «Меланке» роль главного обрядового персонажа играл парень, переодетый в женский народный костюм. Девушки также ходят щедровать с «Меланкой»: самую красивую одевают как «невесту», а на роль «жениха» переодевают другую девушку. Традиционные карнавальные образы «Меланки» это — Коза (отсюда пошел обряд «водить Козу»), Медведь, Журавль, Бык, Лошадь, а также Дед, Баба, Жених и Невеста, Кузнец, Трубочист и др. Щедруют, водят Козу, Меланку с музыкой, танцами, пантомимой, обрядовыми играми с масками до полуночи, когда наступал Новый Год, и заканчивался Щедрый вечер.

Природа подарила одесситам к старому новому году снежную погоду.

Фото: Одесса News/Александр Александров