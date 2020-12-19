В Одессе 19 декабря отмечают день святого Николая

19 декабря христиане восточного обряда чтят память Святителя и Чудотворца Николая, одного из самых любимых святых.

Сегодняшний праздник Николы Зимнего (весеннего отмечают 22 мая) приоткрывает дверь к дальнейшим зимним торжествам: Новому году и светлому Рождеству Христовому.

Николай был епископом в г. Мире (Ликия; Турция) в ІV веке. По житию, он родился в христианской семье, с раннего детства отличался особой набожностью и стал священником в 19 лет. Ещё при жизни был известен тем, что примирял врагов, защищал невинно осуждённых, всячески помогал обездоленным. От поколения к поколению передавали, что за свои добрые дела святой после смерти получил от Бога дар постоянно невидимо находиться среди людей, творить справедливость и помогать в беде.

Издавна этого святого почитают как чудотворца. Его мощи с 1047 года и по сей день покоятся в итальянском городе Бари, куда попали после турецкого завоевания Ликии.

На украинские земли почитание святителя Николая пришло вместе с христианством и получило широкое распространение. Например, только в Киеве были известны как чудотворные несколько икон святого.

Своим первым помощником святителя Николая считают мореплаватели и путешественники.

Праздник святого Николая особенно желанный у детишек. Дети знали, что в ночь с 18 на 19 декабря святой Николай спускается с неба и оставляет всем послушным деткам под подушкой подарки. А ослушникам — розги. Впрочем, этого почти никогда не случается.

На зимнего Николая было принято работать на пользу другим, особенно бедным и сиротам, но ничего не делать для себя. В этот день начинали готовиться к Рождеству. ибо считалось, что зима окончательно берёт свои права. «Николай бородой трусит, — гласит известная пословица, — дорогу стелет».

Накануне дня памяти святителя Николая Мир Ликийского Чудотворца Одесская епархия провела благотворительную акцию — передала подарки Каролино-Бугазской общеобразовательной санаторной школе-интернату для детей с малыми и затухающими формами туберкулёза, которая находится в Овидиопольском районе Одесской области.

19 декабря в 16 часов зажжёт свои огоньки городская новогодняя ёлка на Думской площади. Также сегодня откроются главные ёлки во всех районах Одессы.



19 декабря откроется новогодняя карусель возле памятника Дюку де Ришелье, в Летнем театре начнёт работу резиденция Святого Николая, на Греческой площади заработает ледовый каток, а на Приморском бульваре – город лакомств.

19 декабря с 19:00 по городским маршрутам пройдёт праздничный парад троллейбусов – от ул. Инглези через Адмиральский проспект, проспект Шевченко, ул. Пушкинскую и ул. Ришельевскую.

Фото: Православная Одесса