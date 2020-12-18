Святой Николай зовёт в Одессу на выходные 19-20 декабря

В преддверии строгих карантинных ограничений есть возможность в полном объёме насладиться тем, что предлагают одесситам и гостям города учреждения культуры и искусства.

Так что, выбор, как всегда, за Вами.

19 декабря в 16:00 на Думской площади зажгут огни главной городской ёлки.



19 декабря откроется новогодняя карусель возле памятника Дюку де Ришелье, в Летнем театре начнёт работу резиденция Святого Николая, на Греческой площади заработает ледовый каток, а на Приморском бульваре – город лакомств.

19 декабря с 19:00 по городским маршрутам пройдёт праздничный парад троллейбусов – от ул. Инглези через Адмиральский проспект, проспект Шевченко, ул. Пушкинскую и ул. Ришельевскую.

19 декабря на сцене Одесского русского драматического театра — яркая смеходрама «Академия смеха». В основе сюжета – одноименная пьеса, автором которой является современный японский драматург Коки Митани.Главный конфликт возникает вокруг новой постановки Драматурга. Его попытки предложить зрителю новое видение творчества Шекспира находят сопротивление директора театра. Руководителю кажется, что веселье и бесшабашность – отнюдь не актуальные мотивы современности. Чем же закончится битва между Драматургом и Директором? – Приходите и сможете лично повлиять на исход! Ведь зрителю отведена особая роль в происходящем на сцене. Цена билетов от 200 гривен. Начало в 17 часов.

19 декабря в 18:30 в Одесском театре оперы и балета «Щелкунчик». Цена билетов от 50 до 610 гривен.

19 декабря Русский театр приглашает посмотреть и оценить спектакль «Примадонны». Комедию о любви покажут в театре в 19:00. Стоимость билетов – 60-200 грн.

19 декабря подземный театр ТЕО покажет интерактивную квест-сказку «Снегозавр». Детский ивент, созданный по мотивам книжки Тома Флетчера «Снегозавр» начнётся в 15.30. Программа рассчитана для детей от 5 до 12 лет. В зал допускаются только дети, взрослые ждут окончания спектакля в гостиной театра. Стоимость билетов – 250 грн.

19 и 20 декабря в Одесском художественном музее пройдут детские мастер-классы по созданию рождественских открыток. Ждут в гости маленьких посетителей. Дети узнают историю появления рождественских открыток, о том, кто и когда начал печатать открытки в Европе, кто из художников, представленных в коллекции музея, рисовал открытки для благотворительности, как поздравляли с Рождеством и Новым годом во время войны. Приходите к 16:00. Стоимость билетов – 250 грн.

19 и 20 декабря в Доме Клоунов покажут рождественско-новогоднее клоун-шоу «И снег и смех». Смешить и нагнетать новогоднее настроение будут постоянные резиденты театра «Маски», лауреаты международных конкурсов и супер комики. В программе детского шоу – конкурсы и игры, трюки и фокусы, пародии на акробатов и мега шары, бумажное шоу и отборная клоунада. Всех посетителей ждут сюрпризы от Санты. Приходите к 12:00. Стоимость билетов – 100-220 грн.

19-20 декабря Одесский дельфинарий «Немо» приглашает на новое шоу «Единая планета». Цена билетов от 300 гривен. Приходите к 12, 15 и 18 часам.

19-20 декабря в Музее современного искусства Одессы выставка о феномене коллекционирования в Украине. В залах музея покажут более двухсот работ из частных коллекций, среди которых произведения всемирно известных художников Сальвадора Дали, Марка Шагала и многих других. Выставка «Время собирать» – возможность посмотреть на частные коллекции под новым углом, а на коллекционера – как на важную фигуру художественного процесса не только в материальном, но и в идеологическом плане.

19-20 декабря в Театре Юного Зрителя им.Юрия Олеши театральное представление «Новогодний бал Чёрного моря». Цена билетов от 100 до 150 гривен. Приходите в ТЮЗ к 12 и 14 часам.

20 декабря в 19.00 начнётся «Странный спектакль. День первый (Не всё зависит от тебя)» в театре на Чайной. Спектакль поставлен по пьесам Дэвида Айвза «Слова, слова…», «Время летит», «Вариации на смерть Троцкого». Жанр — басни без морали. Продолжительность спектакля — 1 час 10 мин. Цена билетов от 40 до 150 гривен.

До конца декабря творческое пространство «Диалоги» (Соборная площадь, 2) представляет выставку Юли Катан «Культ Несовершенства». На ней собрана графика из серии «Лица глаголов» («Тосковать», «Доверять», «Вспоминать» и так далее), из серии «Звуки музыки», а также многонаселённые листы с фантастическими сюжетами.

Уютных выходных!

Фото: Одесса News/Александр Александров, ТАЙМЕР, Думская, «Одесса»

Видео: «Одесса»