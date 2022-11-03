Понаблюдать за членами «Клуба одиноких сердец» можно в Украинском театре Одессы

«Клуб одиноких сердец» — это трагифарс в стиле ретро о трёх совершенно разных, давних подругах, которые одна за другой преждевременно потеряли любимых мужчин, с которыми прожили чуть ли не всю свою жизнь.

Как жить дальше, никто из них не знает, но каждая представляет это по-своему.

Сначала им кажется, что жизнь закончилась. Но вдовы полны сил и энергии. Регулярно встречаются на чай и слушают свой любимый рок-н-ролл, а потом едут на кладбище — поговорить со своими мужчинами, подстричь плющ на их могилах, поспорить о будущем и посплетничать о подруге, которая в очередной раз собралась под венец …

Какие неожиданности ждут их? Позволят ли себе подруги и в дальнейшем наслаждаться жизнью и стать в конце концов счастливыми? Есть ли жизнь после смерти второй половинки (партнёра)? Есть ли шанс на любовь в таком возрасте? Как сложится судьба каждого участника клуба? И где здесь может быть юмор? Ответы на все эти и другие вечные вопросы на сцене Одесского академического украинского театра имени В.Василько.

Автор — популярный американский драматург и сценарист (автор сериала «Моя прекрасная няня») Айвон Менчелла.

Спектакль в 2 действиях.

Стоимость билетов от 150 гривен. Их можно купить здесь.

Адрес театра: ул.Пастера, 15.

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