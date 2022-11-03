В Румынии в четверг утром произошло землетрясение, которое ощутили в Одессе

В юго-восточном регионе Румынии в четверг утром произошло землетрясение магнитудой 5,4.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Romania Insider.

Землетрясение зафиксировали в сейсмической зоне Вранча, примерно в 118 км к северу от Бухареста, на глубине 147 км.

Толчки почувствовали в Бузеу, который находится недалеко от эпицентра, а также в Бухаресте.

Издание отмечает, что это самое сильное землетрясение, произошедшее в Румынии с 28 октября 2018 года, когда сообщалось о землетрясении магнитудой 5,5.

За последние 20 лет в Румынии не было землетрясения магнитудой более 6 баллов.

По информации издания «Думская», отголоски землетрясения почувствовали и некоторые жители Одессы. «Больше всего их почувствовали жители Малиновского района. Некоторые рассказывают, что в квартирах звенели люстры и тряслась мебель», — говорится в сообщении.

Информации о пострадавших и разрушениях нет.

Как сообщала Одесса News, землетрясение в Нидерландах, произошедшее в октябре 2022 года, не помешало хорошему выступлению одесской шашистки Виктории Мотричко на Чемпионате Европы в нидерландском городе Бейлен.

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