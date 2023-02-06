В Рени чуть не затонула румынская баржа с 860 тоннами пшеницы

Румынскую баржу, загружённую 860 тоннами пшеницы, которая начала тонуть в порту Рени на Дунае, удалось спасти.

Ранее румынские СМИ сообщали, что баржа затонула.

Однако, как проинформировала пресс-служба Администрации морских портов Украины, баржу удалось сохранить – она не затонула и сейчас на плаву.

Речь идёт о судне Jokor 3, которое было построено в 1907 году и принадлежит компании из Констанцы (Румыния). Согласно релизу Администрации морпортов, ренийский филиал АМПУ 4 февраля получил информацию, что есть подозрение на водотечность корпуса баржи.

«После обследования баржи информация подтвердилась. На место происшествия был направлен теплоход «Смелый» для откачивания воды. За плавучесть судна боролись всю ночь. По состоянию на 5 февраля вода из трюма откачана, судно выровнялось и не утонуло. Сейчас судно стоит в акватории порта в мореходном состоянии, экипаж проводит небольшой ремонт», – добавили в АМПУ.

Пострадавших в результате инцидента нет, говорится в релизе. О судьбе груза не сообщается, однако известно, что зерно ковшами выгружали прямо в воду.

Как сообщала Одесса News, после российской морской блокады в 2022 году поставок зерна из Украины через Чёрное море примерно половина экспорта приходилась на Дунай.

1 ноября в Украине начал работу проект «Дунайский зерновой путь» – доставка аграрной продукции из речного порта на морское судно большого тоннажа.

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