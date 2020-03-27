Украинские морпорты за неделю увеличили на четверть объёмы экспорта зерна

Украинские морские порты с 14 по 20 марта отгрузили на экспорт 1,18 млн тонн зерновых культур, что на 26% больше показателя предыдущей недели.

Об этом сообщает ИА «АПК-Информ».

«Согласно предварительным данным мониторинга в период с 14 по 20 марта морпортами Украины на экспорт было отгружено 1,18 млн тонн основных зерновых культур, что на 26% превышает показатель предыдущей недели (933 тыс. тонн с учётом актуализации данных)», — говорится в сообщении.

Так, с 14 по 20 марта объёмы экспорта пшеницы увеличились на 67% и составили 284 тыс. тонн против 170 тыс. тонн за предыдущую неделю. Отгрузки кукурузы по итогам недели выросли на 26% и составили 835 тыс. тонн, в то же время экспорт ячменя сократился на 40% по сравнению с прошлой неделей и составил 59 тыс. тонн.

В тройку самых популярных направлений экспорта основных зерновых из Украины по итогам недели вошли Египет (272 тыс. тонн), Южная Корея (110 тыс. тонн) и Китай (91 тыс. тонн).

Лидером по объёмам перевалки основных зерновых на экспорт в сезоне-2019/20 остаётся порт Николаев (13,94 млн тонн). Второе место занимает порт Черноморск (10,08 млн тонн), третье – Южный порт (7,95 млн тонн).

Украинская зерновая ассоциация (УЗА) заявляет, что на сегодня нет никаких предпосылок для запрета экспорта зерновых и масличных культур, поскольку урожай в текущем году будет достаточным — на уровне 92 млн тонн.

«Посевная кампания в Украине стартовала и все участники рынка и учёные прогнозируют высокий урожай зерновых и масличных культур. Озимые в хорошем состоянии, аграрии все в полях – занимаются посевной урожая будущего сезона. По оценкам УЗА, урожай зерновых и масличных культур составит около 92 млн т», — говорится в заявлении.

УЗА отмечает, что любой запрет экспорта урожая зерновых и масличных культур имел бы непоправимые катастрофические последствия для экономики страны и бюджета. Аграрный экспорт приносит ежегодно около 40% всех валютных поступлений в страну. В прошлом году только экспорт зерновых принёс экономике Украины около 9,6 млрд долларов США. Запрет экспорта лишил бы Украину этих доходов и вызвал бы колоссальное разрушительное «цунами» для всей экономики страны.

Как сообщала Одесса News, В 2019 году морские порты Украины перевалили более 1 миллиона TEU контейнеров, что на 18% превышает объёмы 2018-го.