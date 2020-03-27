В Одессе продолжают благоустраивать Нежинскую

В Приморском районе Одессы начался капитальный ремонт тротуаров по улице Нежинской, на участке от улицы Льва Толстого до улицы Дворянской.

Как сообщает официальный сайт города, ранее были благоустроены тротуары на участке улицы от Тираспольской площади до ул. Льва Толстого.



«На сегодняшний день проводятся демонтаж старого покрытия по нечётной стороне ремонтируемого участка улицы Нежинской и подготовка к устройству нового основания тротуаров», — говорится в сообщении.



Отмечается, что ремонтники переустановят и заменят бортовой камень, выполнят мощение тротуарной плиткой с укладкой тактильной на пандусах. С обеих сторон ремонтируемого участка улицы установят столбики для ограничения парковки и урны. В районе перекрёстков появится перильное ограждение, аналогичное установленному на Тираспольской площади. Кроме того, обустроят карман под контейнеры для твёрдых бытовых отходов.

Завершить работы на данном участке планируется в начале августа 2020 года.



Заказчиком работ выступает управление дорожного хозяйства Одесского городского совета.

Фото: «Одесса»