На выходных одесские дорожники будут заниматься ремонтом в трёх районах

10-11 июля дорожники будут продолжать ремонт дорог в Одессе.

Как сообщает Управление дорожного хозяйства Одесского городского совета, в субботу и воскресенье в Приморском районе продолжится капитальный ремонт улиц Преображенской и Черняховского. Текущий ремонт дорог запланирован на улицах Пантелеймоновской и Солнечной.

В Киевском районе проводится капитальный ремонт внутриквартального проезда на ул. Академика Вильямса, №44/1, 44/2, 46/1, 46/2, 46/3. Текущий ремонт дорожного полотна будет проводиться на улице Петрашевского.

В Суворовском районе планируется проведение текущего ремонта на проспекте Добровольского.

Отмечается, что в зависимости от погодных условий план работ может быть изменён.

Одесса News информировала о ходе начатого в марте капитального ремонта улицы Черняховского.

Фото: Одесса News/Александр Александров

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