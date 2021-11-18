Кабмин выделил Одесской области дополнительно 90 миллионов на дороги

Кабинет министров Украины увеличил объём субвенции, необходимой для строительства и ремонта автодорог общего пользования местного значения, а также улиц и дорог коммунальной собственности в населённых пунктах.

Такое решение было принято на правительственном заседании 17 ноября.

Отмечается, что речь идёт о сумме в 2 млрд 158 млн 864,6 тыс. грн., привлечённых за счёт сверхплановых поступлений, которые являются источником формирования государственного дорожного фонда.

90 млн 316,7 тыс. грн. выделяются Одесскому региону, для остальных же областей деньги распределились так:

Винницкая область — 122 млн 894,2 тыс. грн.;

Волынская — 71 млн 893,9 тыс.;

Днепропетровская — 101 млн 10,3 тыс.;

Донецкая — 101 млн 480,9 тыс.;

Житомирская — 113 млн 431,1 тыс.;

Закарпатская — 39 млн 622 тыс.;

Запорожская — 87 млн ​​551,8 тыс.;

Ивано-Франковская — 50 млн 943,1 тыс.;

Киевская — 104 млн 182,1 тыс.;

Кировоградская — 69 млн 825,1 тыс.;

Луганская — 64 млн 357,4 тыс.;

Львовская — 106 млн 326 тыс.;

Николаевская — 54 млн 160,6 тыс.;

Полтавская — 127 млн ​​791,6 тыс.;

Ровенская — 51 млн 348,3 тыс.;

Сумская — 84 млн 429,1 тыс.;

Тернопольская — 57 млн ​​510,5 тыс.;

Харьковская — 119 млн 761,6 тыс.;

Херсонская — 58 млн 363,5 тыс.;

Хмельницкая — 83 млн 139,8 тыс.;

Черкасская — 71 млн 475,6 тыс.;

Черниговская — 77 млн ​​786,4 тыс.;

Черновицкая — 33 млн 376,5 тыс.;

город Киев — 215 млн 886,5 тыс. грн.

Также сообщается, что Кабмин выделил 33,4 млн гривен для усовершенствования систем кислородоснабжения и закупки оборудования для лечения больных коронавирусом в медучреждениях Донецкой и Одесской областей..

Как сообщала Одесса News, мэр Одессы Геннадий Труханов взял кислородную ситуацию в городе под личный контроль.