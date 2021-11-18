В «Тузловских лиманах» улучшают жильё для сов

В лесной части Национального природного парка «Тузловские лиманы», что в Одесской области, установлено 35 домиков для птиц.

Как сообщает доктор биологических наук, одесский эколог Иван Русев на своей странице в Facebook, жильё улучшили прежде всего для сов: серой неясыти, совки, ушастой совы.

«Возможно, другие птицы будут тоже гнездиться, — пишет эколог. — Известно, что совы — одни из самых харизматичных и загадочных птиц. Как только вы выйдете за пределы тайны и узнаете об их удивительных сенсорных способностях, методах охоты, образе жизни и разнообразии, они станут ещё более захватывающими».

Установка домиков проводилась вместе с работниками Татарбунарского РЭС ДТЭК «Одесские электросети».

Одесса News рассказала историю, как браконьеры подстрелили серого журавля на территории Национального природного парка «Тузловские лиманы», однако птицу удалось спасти и подлечить, благодаря небезразличному фермеру.

Фото: Facebook/Иван Русев

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