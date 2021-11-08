Браконьеры подстрелили журавля в «Тузловских лиманах»

Браконьеры подстрелили серого журавля на территории Национального природного парка «Тузловские лиманы», что на юге Одесской области, однако птицу удалось спасти и подлечить, благодаря небезразличному фермеру.

Об этом сообщил доктор биологических наук, одесский эколог Иван Русев на своей странице в Facebook.

«Миграционные скопления серого журавля на юге Украины, осенью, составляют десятки тысяч птиц. Встречаются они каждый год на миграции также и в НПП «Тузловские лиманы». В этом году они появились ещё в конце сентября и регистрировались в НПП «Тузловские лиманы» ещё пару дней назад, у лимана Хаджидер. Эту птицу подстрелили браконьеры в нацпарке возле села Дивизия. Там журавли всегда появляются весной и осенью», — написал Иван Русев.

Эколог отмечает, что раненую птицу увидел местный фермер Олег Пономаренко, он долго её ловил и поймав, взял с собой на ферму.



Оказалось, что у журавля были переломаны кости крыла охотничьей дробью.

«Ветеринарный врач Игорь Бедный принял решение ампутировать долю крыла, чтобы предотвратить гангрену. Сейчас, после операции, птица находится в административном здании НПП «Тузловские лиманы» и мы будем искать ему убежище, где он может общаться со своими сородичами», — сообщил эколог.

Кстати. Ежедневный рацион питания серого журавля состоит из разных продуктов растительного и животного происхождения. Обычно он поедает плоды и семена разных растений. Обязательным элементом рациона являются насекомые, пауки, дождевые черви, лягушки, мелкие ящерицы, улитки, крабы, многоножки, мокрицы, грызуны.

Как сообщала Одесса News, в октябре этого года впервые за многие годы службе госохраны НПП «Тузловские лиманы» удалось демонтировать браконьерские орудия лова, так называемые гарды. Работы проводились при участии 8о полицейских и нацгвардейцев.

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