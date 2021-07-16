Одесские пограничники спасли более тысячи морских обитателей

Вблизи острова Джарылгач, который относится к зоне ответственности Одесского погранотряда Морской охраны, пограничники обнаружили браконьерские орудия лова и спасли более тысячи морских обитателей.

Об этом сообщает Госпогранслужба.

«В рамках патрулирования зоны ответственности в Чёрном море экипажи катеров Одесского отряда Морской охраны в двух разных местах вокруг острова Джарылгач обнаружили 30 и 41 незаконное орудие лова — так называемые краболовки», — говорится в сообщении.



Из браконьерских сетей морские пограничники освободили и выпустили в естественную среду 1 065 крабов черноморских и 135 бычков, тем самым предупредив ущерб государству на сумму свыше 145 тысяч гривен.

Отмечается, что выловленные биоресурсы не относятся к редким или краснокнижным, однако их неконтролируемый вылов, ещё и запрещёнными орудиями лова, нарушает донный ландшафт и может привести к экологическим проблемам и серьёзным последствиям.

Правоохранители устанавливают хозяев краболовок, которые пока учтены как бесхозные, и изъяты для передачи сотрудникам ГФС.

Как сообщала Одесса News, в мае 2021 года в Одесской области пограничники задержали в контролируемом пограничном районе браконьера с уловом краснокнижных крабов на 3 миллиона гривен.

Фото и видео: Госпогранслужба

Подписывайтесь на наш канал в Telegram: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod — будьте в курсе важнейших событий.