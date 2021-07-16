Как корабль назовёшь… Минюст определил самые экзотические имена детей

Министерство юстиции назвало самые популярные и редко употребляемые имена новорожденных, которым отдавали предпочтение родители в первом полугодии 2021 года.

Об этом сообщает пресс-служба Минюста.

Отмечается, что, по данным статистики, самыми популярными именами стали для девочек Анна, София, Мария, Виктория, Дарья, Вероника, Полина, а для мальчиков Артём, Александр, Максим, Богдан, Назар, Дмитрий.

Среди трендовых редких имён первого полугодия 2021 года преобладают следующие:

для мальчиков: Ахиллес, Измаил, Принц, Одиссей, Тамерлан, Осман, Соломон, Эней, Царь, Моисей, Рожден, Варфоломей, Куонг Кионг, Сулейман, Ксенофонт, Златослав.

для девочек: Октавия, Фелиция, Мелисса, Божена, Весняна, Камильена, Кассандра, Мальвина, Санта, Квитослава, Сапфира, Тиша, Юнона, Афина, Эсмеральда, Мадонна, Жасмин, Искра, Златослава, Квитка, Империя, Росинка, Флорентина, Герда, Мелодисон, Ильинка, Аврора.

Как сообщала Одесса News, в 2020 году Арцизский РАГС Одесской области назвал необычные детские имена, которые родители региона дали своим чадам, в частности, Октавиан, Мухаммад-Шамсиддин, Аурел, Рамиль, Илария, Регина, Каролина, Кассандра, Афина, Камелия.

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