Выбираем идеальную кровать для ребёнка

Крепкое здоровье начинается с хорошего сна, а он, в свою очередь, с удобной кровати. Высыпаться нужно всем, но особенно — детям, чей растущий организм как никогда нуждается в качественном отдыхе.

В этой статье подробно разберёмся, какие бывают детские кровати, и на что обратить внимание при покупке, чтобы не ошибиться с выбором.

Выбираем кровать для новорожденного

Младенцы рождаются такими беззащитными, что безоговорочно нуждаются в безопасном и удобном ложе с первых дней жизни. Классический вариант для малыша — манеж размером 60х120 см, с высокими бортиками и широким шагом ламелей в них. Из такой кроватки ребёнок точно не выпадет, а ножка или ручка не застрянут в щели. Полезным бонусом станет укачивающий механизм, который имитирует движение в утробе матери и помогает новорожденному расслабиться и уснуть. Удобно, если в манеже есть колёсики: его можно приставить к родительской кровати в период особо сложных и бессонных ночей.

Популярностью для младенцев пользуются универсальные люльки-трансформеры с раздвижной конструкцией. В собранном виде они занимают минимум места: стандартное спальное место — 90х90 сантиметров. По мере взросления ребёнка «растёт» и мебель. Части конструкции раздвигаются, превращаясь в полноценную, просторную кровать, которую можно использовать вплоть до школьного возраста. Современные трансформеры состоят из нескольких частей, и могут включать в себя не только спальное место, но и письменный стол, комод и даже небольшой диванчик. Это очень удобно и выгодно: вы платите за одну единицу мебели, а получаете сразу несколько.

Важно учесть, что не все малыши любят спать отдельно. Нередки случаи, когда родители сдаются и забирают новорожденного к себе в кровать, либо с роддома выбирают совместный сон. Этот вариант вполне комфортен и для малыша, и для мамы, главное — чтобы место для отдыха было безопасным. Стоит заранее приобрести в дом большую кровать размера «king size» — 200 на 220 см, положить на неё новый ортопедический матрас с жёсткой поверхностью, а также убедиться, что в конструкции нет опасных элементов, в том числе — тканевых (высок риск удушья).

Какая кровать подойдёт дошкольнику?

Примерно в три-четыре года ребёнок уже готов перебраться из закрытого манежа в кровать «как у взрослых». Он уже умеет контролировать свои движения, поэтому ему не нужны защитные бортики или перила. Чтобы переход состоялся безболезненно, стоит выбрать новое ложе вместе с малышом. Стандартные размеры кроватей для дошкольников варьируются в пределах от 70х140 см до 80х160 см. Если позволяет место в комнате, можно сразу взять кровать побольше, длиной до 190 см, главное — чтобы ребёнок чувствовал себя в ней комфортно.

Мебельные дизайнеры знают, какими требовательными бывают маленькие заказчики, поэтому подходят к делу со всем энтузиазмом. В продаже можно найти оригинальную мебель в виде домика, с имитацией крыши и «звёздным» потолком. Мальчики приходят в восторг от кроватей-машин, которые полностью имитируют настоящий автомобиль, вплоть до наличия руля и светящихся фар. Девочкам тоже нравятся подобные машинки, особенно если корпус выполнен в розовом, фиолетовом или подобном «девичьем» цвете. Также для маленьких леди и джентльменов создана мебель, украшенная декоративными элементами, мягкими игрушками и резьбой.

Идеальная мебель для школьника — какая она?

Дети быстро растут, и уже лет в 10 ребёнок может активно отказываться спать в «слишком детской» кровати, от которой раньше был без ума. Приходит время покупать классическую мебель, без особых дизайнерских изысков и ярких цветовых решений. По сути подростковые кровати ничем не отличаются от взрослых. Они имеют стандартные размеры от 80х190 до 100х200 сантиметров, функциональные и практичные. Большим плюсом станет наличие отделений для хранения постельных принадлежностей, одежды или канцелярии — например, под матрасом (нужен подъёмный механизм) или в выдвижных ящиках. Подростковая мебель может быть изготовлена из любых материалов, главное — хорошая обработка корпуса (чтобы не было заусенцев) и ортопедический матрас оптимальной высоты.

Двухъярусная кровать как универсальное решение для двоих детей

Что делать, если нужно обновить мебель сразу для двоих малышей? Покупка 2 отдельных спальных мест часто выливается в копеечку, да и занимают они совсем не мало места. Отличный выход — двухъярусная кровать! Оба этажа мебели отведены под сон и соединены между собой лестницей. Двухъярусная кровать обладает целым рядом плюсов:

задействует обычно пустующее подпотолочное пространство, благодаря чему занимает минимум м2;

стоит дешевле, чем две отдельные единицы мебели;

привлекает детей, которые обожают спать в необычных местах;

часто имеет разборную конструкцию: при необходимости ярусы можно эксплуатировать независимо друг от друга.

При выборе двухъярусной кровати важно убедиться, что оба этажа имеют подходящую грузоподъёмность и риск того, что основание верхней части провалится, сведён к нулю. Обязательно наличие защитного бортика наверху, даже если там будет спать подросток: одно неловкое движение во сне может привести к падению. Популярностью пользуются кровати, лестница которых скрывает в себе место для хранения различных мелочей, от учебников до игрушек. Все детали мебели должны быть идеально подогнаны и не иметь деформаций. Также важно учесть расстояние от верхнего яруса до потолка. Рекомендуемый минимум — от 70 сантиметров, иначе у ребёнка может возникнуть ощущение, что «стены давят».

Некоторые двухъярусные кровати актуальны и для семей с одним ребёнком. Речь идёт о конструкциях, в которых верхний этаж отведён под сон, а нижний выполняет функциональную роль. Чаще всего внизу находятся:

письменный стол с рабочей зоной для учёбы или чтения;

игровой уголок, с мягким диваном, подвесными игрушками и даже горкой;

место для спортивных занятий, со шведской стенкой, подвесными брусьями и другим инвентарём;

вместительный шкаф или комод для хранения одежды.

Выбираем детскую кровать по материалу

От того, из чего изготовлена мебель, зависят её комфортабельность, долговечность и безопасность. Самый популярный материал для детских кроватей — натуральное дерево. Древесина обладает гипоаллергенными свойствами, имеет изумительный, едва слышный аромат, отличается высокой прочностью и не боится практически ничего, от повышенной влажности до перепадов температуры. Деревянная мебель способна служить годами, сохраняя первоначальную презентабельность, и при правильной обработке не поддаётся воздействию паразитов или гниению. Древесина — отличный проводник тепла, поэтому на такой кровати комфортно даже в самые холодные зимы.

Чаще всего в мебельной индустрии используются следующие виды дерева:

элитный дуб, с насыщенным природным тёмно-коричневым отливом и способностью выдерживать высокие нагрузки;

бук твёрдых пород, с разумным сочетанием износостойкости и разумной стоимости;

лиственные породы — например, сосна или пихта, с антибактериальными свойствами и нежным, светлым оттенком.

Деревянные кровати хороши всем, кроме цены. Они достаточно дорогие, поэтому многие предпочитают разумную альтернативу из МДФ. Древесноволокнистые плиты достаточно прочные, способны прослужить 10-15 лет без необходимости замены, окрашиваются в натуральные оттенки и визуально почти неотличимы от натурального дерева.

Ещё один популярный материал — ДСП или ЛДСП. Древесно-стружечные плиты весьма дешёвые и легко поддаются обработке, поэтому из них часто изготавливают цветную мебель необычной формы — например, кровати-машины. В составе материала есть химические вещества, поэтому при покупке стоит попросить у продавца гигиенический сертификат изделия.

Если стоит цель сэкономить, можно взглянуть в сторону металлических детских кроватей. Металл практически невозможно повредить или деформировать, даже если прыгать на матрасе или ставить мебель вплотную к обогревателю. За такими кроватями проще простого ухаживать: достаточно периодически протирать от пыли влажной тряпкой. Конечно, о многообразии дизайнов или сохранении тепла в такой мебели говорить не приходится, зато цена — более чем доступная.

Другие советы по выбору детской кровати

Определившись с типом и материалом детской кровати, следует обратить внимание ещё на несколько моментов:

Ширина. Кровать должна быть достаточно просторной, чтобы малыш не свалился из-за активных движений во сне. Минимальная ширина измеряется так: ребёнок ложится и кладёт руки за голову, согнутые в локтях. Расстояние от локтя до локтя и считается минимальным, но лучше взять кровать «с запасом». Длина. Спальное место должно быть на 15-20 сантиметров длиннее роста ребёнка. Опять же, по возможности, лучше взять кровать большего размера: дети быстро растут. Бренд. На украинском рынке можно найти множество крутых отечественных и европейских производителей, которые предлагают качественную мебель не за все деньги мира. Пример — Estella, MatroLuxe, Camelia, ТИС, Металл-Дизайн, Олимп и другие. Максимально допустимая нагрузка. Цифра говорит о том, какой вес может выдержать мебель без риска деформации. Минимальный запас от веса малыша — 20-25 кг.

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