Маленьких одесситов приглашают в кукольный театр на сказку о Буратино

Лучший подарок для маленьких зрителей — это, конечно, новая сказка, а если она такая заводная и весёлая, как любимая всеми история про Буратино, то такой подарок запомнится надолго!

Одесский театр кукол дарит настоящий праздник своим маленьким зрителям и их родителям — Премьеру! Бу-ра-ти-но. Её с восторгом посмотрят и дети, и их родители, ведь они хорошо помнят и саму сказку, и яркую музыку ещё со времён своего детства.

Легкомысленный Буратино вместо того, чтобы идти в школу, попадает на представление кукольного театра и тут начинаются его приключения: он становится участником драки, едва не погибает от руки жестокого Карабаса-Барабаса, становится жертвой мошенников — Лисы Алисы и Кота Базилио, знакомится с мудрой черепахой Тартилой, заводит новых друзей. На пути Буратино ждёт много трудностей и испытаний, ведь многие хотят воспользоваться его детской наивностью и верой в чудеса.

Однако, в конце концов, именно эти качества помноженные на находчивость помогают ему получить волшебный золотой ключик и открыть потайную дверь, за которой героев ждёт… Ну, а если вы уже немного забыли этот с детства известный сюжет, то вас и ваших детей ждут на премьере спектакля «Буратино» в Одесском театре кукол 27 февраля в 11:00 и 13:00.

Стоимость билетов от 150 гривен. Их можно купить здесь.

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